Американец пытался вывезти из России редкого сервала под видом кошки

В подмосковном аэропорте Домодедово таможенники предотвратили вывоз трехмесячного котенка сервала. Об этом рассказали в четверг, 9 ноября, в пресс-службе Федеральной таможни.

37-летнего американского бизнесмена остановили в зеленом коридоре. Мужчина планировал вылететь транзитом через Турцию в Нью-Йорк. В переноске у американца был кот.

Он рассказал, что занимается продажей животных, показал сертификаты на домашнюю кошку породы Египетская мау. У таможенников возникли сомнения по поводу их подлинности, и они передали трехмесячного котенка экспертам.

В ходе проверки установили, что котенок является детенышем краснокнижного сервала. Вид охраняется Конвенцией СИТЕС и без специального разрешения таких кошек перевозить запрещено.

На нарушителя возбудили два административных дела.

Котенка отвезли в центр передержки в Московской области. Малышу обеспечили уход и питание.