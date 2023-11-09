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В регионах России стали запрещать аборты

Министерство здравоохранения Республики Крым, Lenta.ru
Опубликовано: 09.11.2023 15:56 0 84
В регионах России стали запрещать аборты

В четверг, 9 ноября, частные медучреждения Республики Крым уведомили минздрав о добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности. С этого момента аборты будут проводиться только в государственных больницах. Об этом сообщили на сайте министерства здравоохранения республики.

Ранее в Крыму на «круглом столе» обсуждали опыт регионов России, в которых частные клиники отказались от проведения абортов.

Глава крымского минздрава Константин Скорупский отметил, что руководителям платных клиник предложили внести вклад в повышение рождаемости с помощью отказа от оказания услуг по искусственному прерыванию беременности. 

Скорурский отметил, что в государственных клиниках женщине дают возможность принять взвешенное решение, так как информируют о поддержке семей с детьми. Также с пациентками проводят психологические консультации, где врачи помогают разобраться в мотивах своего решения. 

Судя по статистике, за 9 месяцев этого года из 1037 беременных женщин 219 сохранили ребенка после доабортного медико-психологического консультирования. 

Такие же меры планируют ввести в Пензенской, Калининградской и других областях. А в в Госдуму планируют внести законопроект, запрещающий проводить искусственное прерывание беременности во всех коммерческих клиниках страны, проинформировала Lenta.ru.

Министерство здравоохранения Республики Крым, Lenta.ru
Опубликовано: 09.11.2023 15:56 0 84
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