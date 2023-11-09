Над спящей на путях россиянкой проехал поезд с 29 вагонами

В Алтайском крае между станциями Арбузовка и Дальний Западно-Сибирской железной дороги произошла чрезвычайная ситуация. Над местной жительницей проехал поезд с 29 вагонами. Об этом рассказали в управлении на транспорте МВД по СФО.

На место происшествия прибыла транспортная полиция. На указанном месте была полицейские нашли 49-летнюю женщину. Она рассказала, что возвращалась домой накануне своего 50-летнего юбилея и вышла не на своей станции. Из-за этого ей пришлось идти вдоль ж\д путей.

По пути она решила выпить. Пройдя еще какое-то расстояние, женщина устала и присела на рельсы, а затем уснула.

Машинист проехавшего над женщиной поезда увидел человека, лежащего на путях, применил экстренное торможение и подавал звуковой сигнал, который женщина не услышала. Из-за длинного тормозного пути грузовой состав проехал прям над будущей именинницей.

Женщина не пострадала.