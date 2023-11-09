В России создали нейросеть, которая умеет находить раковые клетки в сосудах легких

В лаборатории МГМУ имени Сеченова совместно с учеными Новгородского государственного университета обучили нейросеть находить раковые клетки на сканах сосудов легких. Об этом сообщила Газета. RU со ссылкой на Сеченовский университет.
Данная система минимизирует ошибочное определения характера метастазирования опухоли и поможет выбрать верный путь лечения.
В данный момент чувствительность метода составляет 75-80%.
Заведующий лабораторией Алексей Файзулин рассказал, что с помощью данной разработки можно будет выявить даже такие сосуды, в стенке которых есть раковые клетки, но они еще не проросли в просвет в анализируемом срезе. Если автоматизировать процесс поиска таких участков, можно будет оценить их прогностическую значимость.
На реальных пациентах модель проверят в 2024 году.
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