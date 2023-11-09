Россиянин посадил знакомого на цепь из-за того, что тот не хотел становится бизнесменом

В городе Маслянино Новосибирской области утвердили обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он насильно удерживал своего собутыльника у себя дома из-за того, что тот не хотел становится индивидуальным предпринимателем. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, в апреле 2023 года мужчина пил с потерпевшим. В ходе застолья, он предложил приятелю стать индивидуальным предпринимателям, но тот от предложения отказался. Из-за этого обвиняемый разозлился.

Потерпевший пытался убежать из дома, но хозяин дома его избил, а затем пристегнул собутыльника к лестнице в погребе, сказал, что оставит его там до утра и продолжил пить.

Через некоторое время подозреваемый вывел мужчину из погреба, пристегнул к батарее в доме и забрал его телефон. Пленник дождался, пока его знакомый уснет и убежал.

Обвиняемый сдал отобранный телефон в ломбард.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.