В Московской области полицейские открыли стрельбу по мужчине, напавшему на женщину с ребенком

В среду, 8 ноября, в городе Люберцы Московской области возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Он подозревается в покушении на убийство двух человек, сообщили в СУ СК по Московской области.

Мужчина проходил мимо здания судебных приставов и напал с мачете на 14-летнего подростка и женщину.

По информации телеграм-канала SHOT, свидетели происшествия пытались сбить нападавшего на машине, но это не остановило его. Также он кидался с мачете на представителей внутренних органов.

После тщетных попыток обезвредить мужчину, полицейские открыли огонь. Чтобы остановить нападавшего, понадобилось 9 выстрелов.

Женщина и подросток не пострадали, проинформировали в телеграм-канале.