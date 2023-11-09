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В Московской области полицейские открыли стрельбу по мужчине, напавшему на женщину с ребенком

СУ СК по Московской области, Телеграм-канал SHOT, Фото: Телеграм-канал SHOT
Опубликовано: 09.11.2023 11:00 0 148
В Московской области полицейские открыли стрельбу по мужчине, напавшему на женщину с ребенком

В среду, 8 ноября, в городе Люберцы Московской области возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Он подозревается в покушении на убийство двух человек, сообщили в СУ СК по Московской области.

Мужчина проходил мимо здания судебных приставов и напал с мачете на 14-летнего подростка и женщину.

По информации телеграм-канала SHOT, свидетели происшествия пытались сбить нападавшего на машине, но это не остановило его. Также он кидался с мачете на представителей внутренних органов.

После тщетных попыток обезвредить мужчину, полицейские открыли огонь. Чтобы остановить нападавшего, понадобилось 9 выстрелов.

Женщина и подросток не пострадали, проинформировали в телеграм-канале.

СУ СК по Московской области, Телеграм-канал SHOT, Фото: Телеграм-канал SHOT
Опубликовано: 09.11.2023 11:00 0 148
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