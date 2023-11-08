Алла Пугачева готова тайно выступить в России за полмиллиона долларов

Недавно Аллу Пугачеву заметили на Ленинградском вокзале в Москве. По информации разных источников, примадонна приезжала в Россию, чтобы забрать документы.



В среду, 8 ноября, стало известно, что Пугачева может вернуться на сцену во время новогодних праздников. Сейчас продюсеры уже начали поиск сессионных музыкантов. Выступить 74-летняя певица будет готова за полмиллиона долларов.



В 2020 году гонорар примадонны был скромнее - она пела за 350 тысяч долларов, без учета условий райдера.

Помимо Кипра и Дубая, примадонна будет согласна спеть и в Москве, но при условии сохранения анонимности и отсутствия публикаций в интернете.