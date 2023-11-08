Российский чиновник призвал не повышать зарплату учителям

На встрече, посвященной системе образования в Оренбургской области и в стране министр образования региона Алексей Пахомов рассказал, почему не стоит повышать зарплату учителям. По его мнению, это может привести к тому, что в школу пойдут работать не по призванию, а за деньгами, проинформировало Накануне.RU.
Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева на встрече уточнила, что никто не говорит о том, что учитель должен работать на одну ставку, а среднюю зарплату стоит рассчитывать на две, ведь большинство учителей «тянут» больше одной.
Чиновник ответил на это, что если всем сделать московскую зарплату, то в систему образования пойдут за длинным рублем.
Высказывание вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. В одном из комментариев Пахомову предложили проверить, нет ли у него призвания учить детей и пойти работать за 19 000 рублей.
Также Пахомов отметил, что в среднем педагоги получают по 41,8 тысячи рублей в месяц.
Его слова прокомментировал депутат Заксобрания Оренгбургской области Нурлан Мунжасаров.
Он рассказал, что в некоторых районах оклад учителя – 8-9 тысяч рублей, а чтобы получать 38, нужно брать две ставки, иметь двадцатилетний стаж и высшую категорию. Также учителя вынуждены заниматься посторонними делами, которые не имеют отношения к обучению.
Ранее Пахомов выступал за предложение допускать в школу учителей, которые были осуждены или отсидели в тюрьме, уточнили в онлайн-издании.
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