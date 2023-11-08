Голый россиянин напал на случайных прохожих в Таиланде

7 ноября в таиландском городе Паттайя 23-летний российский турист ходил голым по улице и избивал местных жителей. Около восьми вечера дебошира скрутили полицейские. Об этом сообщили в The Pattaya News.

По информации новостного портала, мужчина без одежды гулял по курорту Наклуа, кричал, а затем подошел к паре на скутере и ударил водителя.

После этого несколько прохожих схватили туриста и удерживали его до приезда полиции. Появление полицейских не успокоило мужчину. Он продолжал сыпать угрозами и сопротивлялся действиям врачей.

Туриста отвезли в больницу и дали успокоительное. Ему предстоит проверка на наличие в крови наркотиков, а также психиатрическая экспертиза.