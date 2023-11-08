В Свердловской области мужчина открыл стрельбу по безработным сыновьям

В Слободо-Туринском районе Свердловской области 73-летнего пенсионера обвиняют в покушении на собственных сыновей, сообщили в региональном СУ СК.

По версии следствия, в понедельник, 6 ноября, пьяный глава семьи поругался с сыновьями. Из-за разногласий мужчина схватился за ружье и выстрелил в живот 46-летнего сына, а затем в плечо 51-летнего сына. Последний от ранения умер на месте происшествия, а другой мужчина успел убежать.

Убийца пытался скрыться от полиции на сеновале, но его быстро нашли.

В издании Регнум сообщили, что причиной конфликта стало то, что сыновья мужчины нигде не работали и сидели у него на шее.