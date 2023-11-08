В Новосибирске врачи спасли мужчину от невыносимой боли в лице

В городе Новосибирске 48-летнего уроженца Красноярска врачи спасли от многолетней боли в лице, которая была спровоцирована рассеянным склерозом, проинформировали в Российской газете.

Мужчина обратился в новосибирский медцентр с жалобами на троичную невралгию, которая сильно осложняла его жизнь пронзающей болью в одной стороне лица. Обезболивающие мужчине не помогали, и он не мог жить полноценно.

В центре отметили, что при рассеянном склерозе иммунитет человека действует против себя, вследствие чего разрушается оболочка нервны окончаний. Врачи сравнивают это с повреждением изоляционного слоя электропроводки.

"При рассеянном склерозе иммунная система человека работает против самой себя, разрушая оболочку нервных окончаний, - отметили в центре. - Можно сравнить это с повреждением изоляционного слоя электропроводки".

Если бы пациент не был болен рассеянным склерозом, то в данной ситуации можно было бы отодвинуть от нерва сосуды и облегчить состояние пациента. При данной болезни такой способ не применяют.

Однако новосибирские нейрохирурги нашли выход из ситуации. Они изучили опыт коллег из других стран и разработали другую тактику лечения.

Врач-нейрохирург Роман Киселев рассказал, что они выбрали методику, разработанную отцом нейрохирургии Уолтером Денди еще в начале 20 века. Согласно ей, хирург пересекает часть нерва, который отвечает за чувствительность.

Операция требовала ювелирной точности и длилась около двух часов.

Мучения жителя Красноярска кончились сразу после операции. Он смог вернуться к обычной жизни и начал работать.