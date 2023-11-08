В Новосибирске врачи спасли мужчину от невыносимой боли в лице

В городе Новосибирске 48-летнего уроженца Красноярска врачи спасли от многолетней боли в лице, которая была спровоцирована рассеянным склерозом, проинформировали в Российской газете.
Мужчина обратился в новосибирский медцентр с жалобами на троичную невралгию, которая сильно осложняла его жизнь пронзающей болью в одной стороне лица. Обезболивающие мужчине не помогали, и он не мог жить полноценно.
В центре отметили, что при рассеянном склерозе иммунитет человека действует против себя, вследствие чего разрушается оболочка нервны окончаний. Врачи сравнивают это с повреждением изоляционного слоя электропроводки.
"При рассеянном склерозе иммунная система человека работает против самой себя, разрушая оболочку нервных окончаний, - отметили в центре. - Можно сравнить это с повреждением изоляционного слоя электропроводки".
Если бы пациент не был болен рассеянным склерозом, то в данной ситуации можно было бы отодвинуть от нерва сосуды и облегчить состояние пациента. При данной болезни такой способ не применяют.
Однако новосибирские нейрохирурги нашли выход из ситуации. Они изучили опыт коллег из других стран и разработали другую тактику лечения.
Врач-нейрохирург Роман Киселев рассказал, что они выбрали методику, разработанную отцом нейрохирургии Уолтером Денди еще в начале 20 века. Согласно ей, хирург пересекает часть нерва, который отвечает за чувствительность.
Операция требовала ювелирной точности и длилась около двух часов.
Мучения жителя Красноярска кончились сразу после операции. Он смог вернуться к обычной жизни и начал работать.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.