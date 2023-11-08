Из России депортируют 15 тысяч мигрантов

С 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября на территории РФ была проведена операция «Нелегал-2023». Об итогах рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

За время профилактической операции было зафиксировано 96 тысяч нарушений миграционного законодательства.

Более 73 тысяч иностранцев нарушили правила въезда и пребывания в стране, свыше 22 тысяч гостей нарушили Трудовой кодекс.

В отношении 15 тысяч нелегалов было принято решение о выдворении из страны.

Также в ходе мероприятий завели 3,6 тысячи уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, незаконной продажей оружия и наркотиков, а также незаконным пересечением границы.

Сотрудниками внутренних органов поймали 447 человек, находившихся в федеральном и международном розыске.

Профилактические работы будут продолжены, пообещали в полиции