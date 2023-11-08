Калуга Обнинск
Главная Новости Россия и мир
История Калуги Статьи

В школах создадут комиссии, защищающие права учителей

ТАСС
Опубликовано: 08.11.2023 09:42 0 181
В школах создадут комиссии, защищающие права учителей

Во вторник, 7 ноября, министр просвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с ТАСС сообщил о создании специальных комиссий, целью которых будет защищать авторитет учителя. 

27 октября в Госдуму внесли законопроект, который включает в себя пункт о том, что педагоги имеют «право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности».

Кравцов уточнил, что в комиссии смогут обращаться и родители, для объективности рассмотрения возникающих вопросов.

В поправках предусмотрено, что мобильные телефоны ученики смогут использовать только в учебных целях или экстренных ситуациях. Учителя будут иметь право регулировать их использование во время учебного процесса.

ТАСС
Опубликовано: 08.11.2023 09:42 0 181
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Волшебная сила искусства: в ЦФО стартовал новый просветительский проект «Василий Поленов. Учитель и ученики»
В Кирове начал работу новый Центр обслуживания потребителей Калужской сбытовой компании
Пять тысяч жителей Калужской области установили камеры видеонаблюдения от «Ростелекома»
Режим обслуживания потребителей в период ноябрьских праздников
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Что такое Ledger Nano X?
Проверить СРО по ИНН в реестре через сайт Himera Search
Будущее фитнеса: интерактивные тренировки и виртуальная реальность

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru