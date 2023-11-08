В школах создадут комиссии, защищающие права учителей

Во вторник, 7 ноября, министр просвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с ТАСС сообщил о создании специальных комиссий, целью которых будет защищать авторитет учителя.

27 октября в Госдуму внесли законопроект, который включает в себя пункт о том, что педагоги имеют «право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности».

Кравцов уточнил, что в комиссии смогут обращаться и родители, для объективности рассмотрения возникающих вопросов.

В поправках предусмотрено, что мобильные телефоны ученики смогут использовать только в учебных целях или экстренных ситуациях. Учителя будут иметь право регулировать их использование во время учебного процесса.