Англичанка отомстила бывшему парню с помощью рекламного щита

Британка по имени Сара нашла способ отомстить партнеру, который изменял ей после семи лет отношений. Она решила рассказать об его похождениях на рекламном щите в центре Лондона, информирует издание Daily Star.

Для осуществления своего плана мести, она обратилась в рекламную компанию и попросила разместить объявление на экране, который располагается на фургоне.

Текст на билборде гласил: «Моему парню-изменнику Дэниелу Пэтелю. Я видела сообщения. Семь с половиной лет впустую. Наслаждайся «работой», аморальный подонок. Сара».

Из-за того, что фургон передвигается по городу, рекламу увидели сотни человек. Фотографии быстро разлетелись по соцсетям и вызвали бурную реакцию общественности.