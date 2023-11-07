Калуга Обнинск
Главная Новости Россия и мир
История Калуги Статьи

Англичанка отомстила бывшему парню с помощью рекламного щита

Daily Star
Опубликовано: 07.11.2023 17:19 0 113
Англичанка отомстила бывшему парню с помощью рекламного щита

Британка по имени Сара нашла способ отомстить партнеру, который изменял ей после семи лет отношений. Она решила рассказать об его похождениях на рекламном щите в центре Лондона, информирует издание Daily Star.

Для осуществления своего плана мести, она обратилась в рекламную компанию и попросила разместить объявление на экране, который располагается на фургоне. 

Текст на билборде гласил: «Моему парню-изменнику Дэниелу Пэтелю. Я видела сообщения. Семь с половиной лет впустую. Наслаждайся «работой», аморальный подонок. Сара». 

Из-за того, что фургон передвигается по городу, рекламу увидели сотни человек. Фотографии быстро разлетелись по соцсетям и вызвали бурную реакцию общественности. 

Daily Star
Опубликовано: 07.11.2023 17:19 0 113
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
В Кирове начал работу новый Центр обслуживания потребителей Калужской сбытовой компании
Пять тысяч жителей Калужской области установили камеры видеонаблюдения от «Ростелекома»
Режим обслуживания потребителей в период ноябрьских праздников
Калужская сбытовая компания и Калужский филиал МГТУ имени Н.Э. Баумана заключили Соглашение о партнерстве
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Что такое Ledger Nano X?
Проверить СРО по ИНН в реестре через сайт Himera Search
Будущее фитнеса: интерактивные тренировки и виртуальная реальность

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru