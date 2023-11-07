В Москве отец избил 11-летнюю дочь за то, что она не переоделась после физкультуры

В столичном районе Южное Бутово 41-летний мужчина избил 11-летнюю дочь до черепно-мозговой травмы. Причиной этому стало, что ребенок не успел переодеться после урока физкультуры и ходил на другие занятия в спортивной форме, выяснил телеграм-канал SHOT.

Отец позвонил девочке по видеосвязи во время перемены. Он увидел, что дочка не сменила форму и вышел из себя, а затем сказал девочке, что накажет ее дома.

Когда школьница пришла домой, мужчина избил ее ремнем, а затем кулаками. Девочке удалось позвонить маме, которая в свою очередь приехала в квартиру и сразу же вызвала скорую помощь.

У ребенка диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы и ноги.

Родители девочки разведены, она живет с отцом. До этого ребенок жаловался на побои, но никто не обратил на это внимание.

Дело контролирует полиция.