В Московской области вынесли приговор мужчине, облившему кислотой свою бывшую возлюбленную и ее нового партнера

В четверг, 2 ноября, Домодедовский городской суд признал вину местного жителя в причинении тяжкого вреда здоровью. Его посадили на 8 лет.
В марте прошлого года 26-летний Денис Поляков выследил свою бывшую девушку Оксану Гаврилову и ее нового парня около подъезда, а затем выплеснул на них серную кислоту, сообщили в Комсомольской правде.
Девушка получила ожоги 20% тела. Кислота попала на лицо, волосы, шею, спину, руки и ноги. У нее разъело веко и сильно пострадала ушная раковина. Мужчина получил ожог роговицы, кислота попала на грудь, шею и голову. Поражение составило 5% тела. Для устранения последствий им обоим показана пластическая операция.
Преступника поймали сразу же. Он не отрицал вину и признался, что после болезненного разрыва потерял смысл жизни.
Комсомольская правда со ссылкой на источник из правоохранительных органов сообщила, что преступник тоже получил ожоги лица, рук, капли кислоты разъели одежду.
Также незначительно пострадал 11-мальчик, проходивший мимо. Капли серной кислоты попали на тыльную сторону ладоней ребенка, которыми он успел закрыть лицо. Госпитализация не потребовалась.
Дениса Полякова приговорили к 8 годам тюрьмы. Приговор в законную силу не вступил.
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