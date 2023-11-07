В Самарской области задержали подростка, подозреваемого в подготовке теракта в школе

В Сызрани расследуется уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя. Его подозревают в подготовке поджога школы, сообщили в СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, с августа по ноябрь подросток смотрел видео о создателях террористической организации, которые публично расстреливали детей в школах. После этого у нарушителя возник план по поджогу школы.

Подросток купил зажигательную смесь и изготовил самодельное оружие.

1 ноября сотрудники ФСБ поймали нарушителя. Сейчас он находится под стражей. Идет закрепление доказательной базы.