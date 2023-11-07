На Сахалине зафиксировали первый случай гонконгского гриппа

Во вторник, 7 ноября, на сайте Роспотребнадзора по Сахалинской области опубликовали статистику заболеваемости за период с 30 октября по 6 ноября. На территории региона был выявлен один случай гонконгского гриппа.

Как сообщили РБК, до этого несколько случае гриппа зафиксировали в Амурской области.

По информации Роспотребнадзора, при данном заболевании инфекция быстро распространятся по организму и поражает слизистую ротоглотки и носа. Болезнь требует долгого и симптоматиечского лечения.

Грипп получил такое название из-за того, что его пандемия в 1986-1969 годах унесла жизни почти одного миллиона гонконгцев. Больше всего болели люди преклонного возраста.