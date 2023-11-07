В Забайкалье троих подростков наградили за спасение утопающих детей

Троих подростков, которые спасли утопающих детей, наградили медалями за проявленное мужество в Забайкальском крае. Награды вручил губернатор региона Александр Осипов в эфире программы «Прямой разговор». В студии присутствовали Елена Козлова, Максим Якушев и Евгений Козлов.

17-летняя Елена Козлова из Красночикойского района спасла семилетнего мальчика, который улетел в воду на велосипеде со склона и не смог самостоятельно выплыть на берег.

17—летний Максим Якушев и 14-летний Евгений Козлов из Нерчинского района спасли жизнь восьмилетней девочке. Они услышали ее крики, когда проходили мимо реки. Им даже удалось оказать пострадавшей первую помощь.