На российской трассе спасли раненого тигренка

В Хабаровском крае на трассе нашли тигренка со сломанной лапой. Водитель посигналил малышу, и он отполз к обочине.

Животное доставили в ветлечебницу Космсомольска-на-Амуре. Об этом сообщили в региональном минприроды.

Как нам рассказали в центре «Амурский тигр», сейчас малыша везут в Хабаровск. У тигренка передом плечевой кости, что является серьезной травмой.

- Будут предприниматься усилия, чтобы восстановить плечо. Потом если все хорошо,то тигрëнок поступит в один из реабилитационных центров, - рассказала сотрудники центра. - Не всегда тигрица погибает, возможна она ушла со здоровым тигрëнком, оставив травмированного (суровый закон природы). Насчет наезда автотранспорта версия рассматривается, но она не приоритетная, так как нет сопутствующих травм. В природе бывает, что тигрята ломают лапы.