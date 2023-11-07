В Дагестане задержали заместителя министра внутренних дел

Во вторник, 7 ноября, в Дагестане был задержан замминистра МВД Руфат Исмаилов. Об этом проинформировали РИА новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По предварительной информации начальника следственного управления подозревают в получении взятки. Квартиру чиновника обыскали.



По словам источника, обыски в МВД были проведены сотрудниками ФСБ.



Точные обстоятельства уточняются.











РИА Опубликовано: 07.11.2023 12:01 87