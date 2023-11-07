Крупный торговый центр сгорел в Улан-Удэ

Около 4 утра во вторник, 7 ноября, на территории крупного торгового центра "Гвоздь" в Улан-Удэ загорелись автопокрышки и мусорные баки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике Бурятия.

По приезде пожарные службы установили, что скрытое горение происходит по всей площади кровли. Пожару присвоили 4 ранг опасности.

В торговом центре зарегистрировано около 100 организаций. Пожар ликвидировали 164 человека и 48 пожарных машин.

Заместитель начальника ГУ МЧС по Республике Бурятия рассказал, что пожарная нагрузка увеличивалась из-за ветра, который разносил пламя. По его словам из-за большой температуры кровля здания обрушилась.

Площадь возгорания составила 2200 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.