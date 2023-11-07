При падении беспилотника в Севастополе пострадал мужчина

Во вторник, 7 ноября, в Севастополе сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

Обломки БПЛА попали на крышу жилого дома в деревне Андреевка. В последствии возник небольшой пожар. На месте работали спасательные службы.

Сначала информации о пострадавших не было, но затем губернатор уточнил, что обломки беспилотника попали на территорию частного дома в деревне Орловка.

От падения обломков пострадал мужчина. У него перелом руки, проникающее ранение грудной клетки и живота. Он находится в тяжелом состоянии.

Также фрагменты сбитых БПЛА нашли в районе Керчи.