Китаянка вышла замуж за спасшего ее жизнь пожарного

Китаянка вышла замуж за пожарного, спасшего ее от гибели, информирует The Thaiger.

В китайском городе Фучжоу провинции Фуцзянь бригада спасателей приехала на помощь женщине, которая собиралась покончить жизнь самоубийством. Китаянка хотела спрыгнуть с высотки, но увидела спасателей, занервничала и сорвалась вниз. В этот момент один из пожарных кинулся к женщине, схватил ее за руку и затащил в здание.

Вскоре после необычного знакомства они влюбились друг в друга. Пользователи соцсетей пожелали паре счастья.

Видео со спасением китаянки сняли жители соседнего дома.