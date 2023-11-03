Стали известны причины возвращения Аллы Пугачевой в Россию

На днях социальные сети пестрили сообщениями о том, что Алла Пугачева вернулась в Россию. Некоторые пытались опровергнуть возвращение примадонны, однако затем информация подтвердилась. 74-летннюю певицу заметили на Ленинградском вокзале в столице.
Источник из окружения примадонны сообщил SHOT о цели приезда Пугачевой. Судя по этим данным, артистка приехала, чтобы забрать документы на детей и составить дополнительное завещание.
Некоторые знакомые певицы думают, что примадонна хочет помочь своему мужу Максиму Галкину* снять статус иноагента.
Приезд Аллы Борисовны прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге с журналистами отметил, что «родственник иноагентов» не является нарицательным именем и не должно таковым являться.
- Любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный российский гражданин — он всегда свободно возвращается на свою родину, в Российскую Федерацию, и так же свободно ее покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте, - прокомментировал приезд Пугачевой Песков.
Предположительно, примадонна приехала в РФ через Псков. Последний раз она посещала страну в мае этого года. Она приезжала на похороны модельера Валентина Юдашкина.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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