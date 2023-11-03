В Москве вынесли приговор торговцам детьми

Никулинский суд Москвы отправил за решетку врачей, юристов и суррогатных матерей, проходивших по делу о торговле младенцами. Они получили от четырех до 19 с половиной лет тюрьмы, информирует РБК.
Эмбриолога Тараса Ашиткова и репродуктолога Юлиану Иванонову посадили на 17 с половиной лет и 16 с половиной лет, акушера-гинеколога Лилию Панаиоти на 16 лет. Суррогатная мать Татьяна Блинова проведет за решеткой 4 года, а Лилия Валеева 10 с половиной лет.
Руководитель юридической компании Владислав Мельников, занимающийся сопровождением сделок, получил 19 с половиной лет колонии.
Защита планирует подать апелляцию.
Изначально дело открыли по статье причинение смерти по неосторожности в январе 2020 года, после того, как в подмосковном поселке ВНИИССОК обнаружили тело новорождённого мальчика. Затем к эпизоду добавилось обвинение в торговле людьми. Также в квартире нашли еще несколько грудных детей, рожденных суррогатными матерями. За младенцами смотрели няни, пока их биологические родители оформляли документы для вывоза детей заграницу.
Найденных детей отправили в больницу, а после этого в дом ребенка.
По версии полиции, найденный ребенок умер из-за синдрома внезапной смерти новорожденного. В главном СУ СК начали проверку по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей в отношении юридической компании, местной полиции и органов опеки.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.