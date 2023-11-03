В Москве вынесли приговор торговцам детьми

Никулинский суд Москвы отправил за решетку врачей, юристов и суррогатных матерей, проходивших по делу о торговле младенцами. Они получили от четырех до 19 с половиной лет тюрьмы, информирует РБК.

Эмбриолога Тараса Ашиткова и репродуктолога Юлиану Иванонову посадили на 17 с половиной лет и 16 с половиной лет, акушера-гинеколога Лилию Панаиоти на 16 лет. Суррогатная мать Татьяна Блинова проведет за решеткой 4 года, а Лилия Валеева 10 с половиной лет.

Руководитель юридической компании Владислав Мельников, занимающийся сопровождением сделок, получил 19 с половиной лет колонии.

Защита планирует подать апелляцию.

Изначально дело открыли по статье причинение смерти по неосторожности в январе 2020 года, после того, как в подмосковном поселке ВНИИССОК обнаружили тело новорождённого мальчика. Затем к эпизоду добавилось обвинение в торговле людьми. Также в квартире нашли еще несколько грудных детей, рожденных суррогатными матерями. За младенцами смотрели няни, пока их биологические родители оформляли документы для вывоза детей заграницу.

Найденных детей отправили в больницу, а после этого в дом ребенка.

По версии полиции, найденный ребенок умер из-за синдрома внезапной смерти новорожденного. В главном СУ СК начали проверку по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей в отношении юридической компании, местной полиции и органов опеки.