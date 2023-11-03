Стали известны бюджетные направления для путешествия на ноябрьские праздники

Впереди ноябрьские выходные. Один из крупных сервисов по бронированию жилья поделился с «Газетой.Ru» бюджетными направлениями для поездок.
Выгодно арендовать жилье можно в Ессентуках, Воронеже и Пятигорске. Посуточная аренда обойдется не более, чем в 2,3 тысячи рублей.
Дешевле всего аренда жилья в Ессентуках – 2 268 рублей в сутки. На второй строчке рейтинга Воронеж – 2 305 рублей, а замыкает тройку лидеров Пятигорск – 2 585 рублей.
Дешево арендовать квартиру можно в Светлогорске (2 692 рубля за сутки), Екатеринбурге (2 784 рубля), Петрозаводске (2890 рублей), Калининграде (2 986 рублей), Рязани (2 976 рублей), в Адлере (2 699 рублей) и Краснодаре (2 917 рублей).
Главный директор сервиса онлайн-бронирования рассказал, что ноябрьские праздники – хорошее время для небольшой поездки, так как цены, по сравнению с летним сезоном, ниже на 30-40%, а по сравнению с октябрем на 10-20%.
На данный момент цены больше всего снизились в Светлогорске – на 22%. В некоторых городах был отмечен прирост цен. Так, например, в Краснодаре цены увеличились на 13%.
Чаще всего россияне бронировали на период ноябрьских выходных жилье в Санкт-Петербурге, Москве, Минске и Нижнем Новгороде.
В среднем по России аренда квартиры обойдется в 3 733 рубля, что на 15% выше, чем в прошлом году.
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