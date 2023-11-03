Россиянка помогала мужу насиловать двух дочерей

В поселке Новолесной Трусовского района Астраханской области возбудили уголовное в отношении местного жителя и его жены. Мужчина насиловал своих падчериц. В этом ему помогала мать девочек, информирует портал Астраханские новости.

Одной девочке 14 лет, а другой 12. Об этом происшествии стало известно благодаря обращению старшего ребенка в полицию.

Сейчас пара в следственном изоляторе. Сестры находятся в приюте, их хочет забрать родной отец.

Также у растлителей растет совместный ребенок. 3-летнего малыша хочет забрать бабушка.