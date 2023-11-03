В США убийцу разрешили казнить чистым азотом

В Алабаме суд разрешил казнить заключенного Кеннета Смита с помощью чистого азота, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

В августе прокуратура обратилась в суд для назначения даты казни заключенного. 58-летнего мужчину решили заставить дышать только азотом, что приводит к кислородному голоданию.

Смит был осужден в 1988 году за заказное убийство. За убийство женщины он и его напарник получили одну тысячу долларов. Сообщника Смита казнили в 2010 году.

По словам стороны обвинения, семья убитой ждала правосудия 35 лет.

По уточнению ТАСС, такие казни разрешены в трех штатах, но до этого их никогда не применяли. В Алабаме «дыхание азотом» разрешили использовать в 2018 году из-за нехватки препаратов для смертельных уколов.