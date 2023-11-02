В США скончался мужчина, которому удалось прожить со свиным сердцем два месяца

30 октября умер 58 -летний Лоуренс Фосетт – уникальный пациент с неизлечимой болезнью сердца. Мужчина перенес пересадку сердца свиньи и прожил с ним почти два месяца. Об этом рассказали на сайте медцентра Университета Мэриленда в США.

«Мистер Фосетт добился значительного прогресса после операции, занимаясь физиотерапией, проводя время с членами семьи и играя в карты со своей женой Энн. В последние дни его сердце начало проявлять первые признаки отторжения, что является наиболее серьезной проблемой при традиционной трансплантации человеческих органов» - сообщается на сайте Университета.

Такая операция была проведена второй раз за всю историю медицины.

Доктор медицинских наук Бартли П. Гриффит, пересадивший Лоуренсу свиное сердце, рассказал, что последней волей погибшего была просьба о том, чтобы врачи использовали полученный опыт для лечения других пациентов, которым будет противопоказана пересадка человеческого органа.

- Затем он сказал команде врачей и медсестер, собравшихся вокруг него, что любит нас. Нам будет очень не хватать его, - подытожил доктор.

Жена мистера Фосетта рассказала, что ее муж не рассчитывал, что проживет так долго и постоянно благодарил весь медицинский персонал.

- Он был человеком, который всегда думал о других, особенно о себе и двух своих сыновьях, - написала в своем обращении женщина.