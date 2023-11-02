В Турции ужесточили порядок сдачи жилья приезжим

В Турции арендодатели жилья будут обязаны получать разрешение и вешать рядом с входом специальную табличку . Об этом сообщили в правительственном издании Resmi Gazete.

Такое разрешение можно будет получить у минкультуры или через канцелярию губернаторов. Если жилье сдается в аренду на срок от 100 дней, то данная процедура не потребуется.

За нарушение новых требований собственников ждет штраф в 100 тысяч турецких лир (330 тысяч рублей по курсу на момент публикации).

Если ситуация повторится, то штраф составит от 500 тысяч до 1 миллиона лир (1,65 миллиона – 3,3 миллиона рублей).

В сентябре президент Торгово-промышленной палаты Антальи Али Бахар рассказал Hürriyet о «закулисном туризме». Приезжие покупают много квартир, а затем делают из них нелегальные отели, информирует РБК.

Так как лицензию на такое жилье не получали, его нельзя было проверить. На подобном виде мошенничества попадались и наши соотечественники.