В Челябинской области при пожаре на ферме погиб человек и 260 животных

В понедельник, около 5 часов утра в поселке Ближний, Агаповского Муниципального района загорелась ферма. Об этом рассказали пресс-службе МЧС Челябинской области.

В результате крупного пожара погиб человек и 260 животных. Предварительно, причиной пожара стало то, что над электроплитой оставили сушить вещи.

В огне погибли 10 телят и 250 свиней. Спасатели обнаружили на месте происшествия тело фермера. Второй работник фермы отравился дымом, ему была оказана медицинская помощь.