В Индии отец устроил праздник по случаю развода дочери

В Индии отец организовал праздник «Бараат» для дочери, когда она вернулась домой после развода, сообщили в издании Индия Сегодня.

Такую праздничную процессию обычно устраивают для жениха перед походом в дом к невесте. При этом играет живая музыка, присутствующие танцуют.



В Индии до сих пор с осуждением относятся к расторжению брака, но поступок Према Гупта оспорил устоявшуюся норму. Трогательное видео быстро разлетелось по социальным сетям и вызвало множество реакций. На нем вся семья девушки хлопает в ладоши и взрывает хлопушки.

В подписи к нему мужчина рассказал, что, если брак вашей дочери был заключен напоказ, если муж или его родственники поступают плохо, то вы должны вернуть свою дочь домой с уважением и честью.