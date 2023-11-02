Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Президент России Владимир Путин подписал закон, отзывающий ратификацию ДВЗЯИ.

Документ вступает в силу со дня опубликования. Он размещен на сайте «Официальное опубликование правовых актов».

«Отменить статью 1 ФЗ от 27 мая 2000 года «О ратификации ДВЗЯИ», - говорится в тексте ФЗ.

По сообщению информационного агентства URA.RU, ДВЗЯИ должен был стать гарантией на запрещение ядерных испытаний. Его дератифицировали в восьми странах, включая Америку.