В России тестируют беспилотник, которым можно управлять силой мысли

Отечественные специалисты создали беспилотник, которому можно отдавать команды с помощью мыслей. Теперь достаточно только подумать о том, чтобы устройство взлетело, и оно начнет подниматься вверх.
По сообщению корреспондента РЕН ТВ, командой для дрона может быть даже моргание. Устройство считывает сигналы головного мозга и направляет их в специальное приложение. Также дрон управляется с помощью сокращения мышц.
Для управления дроном не нужно никаких дополнительных приспособлений, только мысли.
Чтобы направить беспилотник в сторону, нужно лишь подумать об этом, а вот вернуть назад будет сложнее. Для этого управляющему нужно будет успокоиться и расслабить мозг.
На данный момент беспилотник выполняет 4 задачи, но будет доработан.
Как рассказал сотрудник института управления им В.А.Трапезникова РАН Данияр Вольф, устройство может спасать жизни монтажников-высотников, определяя их состояние на большой высоте.
Данное новшество носит название нейроинтерфейс и является плодом совместных усилий медиков, программистов и физиков.
Завлабораторией кибер-физических систем института проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН Роман Мищеряков отметил, что в будущем в систему можно будет передавать данные напрямую, без участия зрения, слуха и ощущений.
Руководитель проекта инвазивных исследований компании "Моторика" Юрий Матвиенко упомянул о нейропротезировании, благодаря которому существуют протезы с чувствительностью.
Он рассказал, что такие протезы позволяют пациентам почувствовать предметы, определять их размеры.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.