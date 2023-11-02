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В России тестируют беспилотник, которым можно управлять силой мысли

РЕН ТВ
Опубликовано: 02.11.2023 13:53 0 217
В России тестируют беспилотник, которым можно управлять силой мысли

Отечественные специалисты создали беспилотник, которому можно отдавать команды с помощью мыслей. Теперь достаточно только подумать о том, чтобы устройство взлетело, и оно начнет подниматься вверх. 

По сообщению корреспондента РЕН ТВ, командой для дрона может быть даже моргание. Устройство считывает сигналы головного мозга и направляет их в специальное приложение. Также дрон управляется с помощью сокращения мышц.

Для управления дроном не нужно никаких дополнительных приспособлений, только мысли. 

Чтобы направить беспилотник в сторону, нужно лишь подумать об этом, а вот вернуть назад будет сложнее. Для этого управляющему нужно будет успокоиться и расслабить мозг.

На данный момент беспилотник выполняет 4 задачи, но будет доработан.

Как рассказал сотрудник института управления им В.А.Трапезникова РАН Данияр Вольф, устройство может спасать жизни монтажников-высотников, определяя их состояние на большой высоте. 

Данное новшество носит название нейроинтерфейс и является плодом совместных усилий медиков, программистов и физиков.

Завлабораторией кибер-физических систем института проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН Роман Мищеряков отметил, что в будущем в систему можно будет передавать данные напрямую, без участия зрения, слуха и ощущений.

Руководитель проекта инвазивных исследований компании "Моторика" Юрий Матвиенко упомянул о нейропротезировании, благодаря которому существуют протезы с чувствительностью.

Он рассказал, что такие протезы позволяют пациентам почувствовать предметы, определять их размеры.

РЕН ТВ
Опубликовано: 02.11.2023 13:53 0 217
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