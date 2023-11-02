Главного пристава Рязани убили в профессиональный праздник

В среду, 1 ноября, в Рязани киллер застрелил главного пристава города Сергея Калужского. Пули попали в голову грудь и живот, сообщает SHOT.

Стрелок поджидал Калужского около дома, тот возвращался в свою квартиру на улице Сельских Строителей из магазина.

Его тело нашли около семи вечера. У Калужского остались жена и двое детей. Убийце удалось сбежать вместе с оружием. В данный момент его ищут.

Примечательно, что происшествие произошло в День судебного пристава.

Также погибший возглавлял отделение по взысканию административных штрафов. Его мог убить кто-то из должников. Один из них недавно проклинал погибшего в соцсетях и требовал свои деньги.