В Австралии баран поселился с дикими кенгуру

В Австралии баран сбежал с фермы и пять лет прожил в окружении диких кенгуру. В местной пресс-службе водоканала Melbourne Water рассказали, что пушистого беглеца спасла их сотрудница, информирует Lenta.

Туристы не раз замечали барана в окружении кенгуру в природном парке Sugarloaf Reservoir Park. Парнокопытное прозвали Сахарком.

Людей обеспокоил вид животного, баран сильно оброс. Сотрудница водоканала Джорджия Дункан заручилась помощью волонтеров и отвезла беглеца в приют. После этого Сахарка постригли, хотя он и сопротивлялся. Всего с беглеца сняли 12,6 килограмма шерсти.

Ветеринары предположили, что баран убежал с фермы около 5 лет назад. После реабилитации Сахарка отдадут его спасительнице.