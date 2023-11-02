Детский продюсер Александр Разумовский получил 13 лет колонии за педофилию

Александр Разумовский - продюсер детского телеканала Art Kids, был приговорен к 13 годам лишения свободы за педофилию. Судя по данным Mash, от рук 64-летнего извращенца пострадали 6 детей и это только те случаи, которые смогли доказать в суде.

Для знакомства и завоевание доверия детей, растлитель использовал свои профессиональные навыки. Все 6 эпизодов произошли с 2010 по 2021 год, в то время Разумовский работал в организации по развитию детского творчества.

Также Разумовского обвиняли в домогательствах до детей не старше 12 лет и в развратных действиях против двух и более человек. В первом случае было доказано два эпизода, а во втором – три.

Создателю «Фортуна-шоу» назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев. Разумовский не сможет заниматься деятельностью, связанной с детьми, на протяжении 15 лет.