На Украине возникло намерение посадить русскую певицу Юлию Чичерину за решетку навсегда.

СБУ предъявила ей обвинения в новых преступлениях, которые, согласно украинскому законодательству, влекут пожизненное заключение.

Кроме посягательства на территориальную целостность страны, ей предъявили обвинения в пропаганде войны, оправдании вооруженной агрессии России против Украины и незаконном пересечении государственной границы. Как выяснилось, официальное лицо в СБУ учло выступления артистки в новых районах России, а также видеозапись, опубликованную Чичериной на ее канале на YouTube, в которой она призывает украинских бойцов сдаться.