В Китае обезьяна похитила трехлетнюю девочку

В Китае пропала маленькая трехлетняя девочка. Ее нашли всего через несколько часов на дереве около обрыва. Было предположение, что ее утащили обезьяны.

Родители ребенка отправились на ферму, когда отец по фамилии Лю отвернулся на мгновение, малышка исчезла. Местные жители и полиция провели поиски в окружающих районах и потом решили проверить горы, которые находились неподалеку. Обезьяны, ища еду, заглядывали на эту ферму.

По информации из Asia One, с ребенком ничего страшного не случилось - у нее остались всего небольшие царапины, напоминающие следы лап обезьяны.