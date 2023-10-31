Автомобиль Елизаветы II продадут с аукциона

На аукционе в Великобритании будет продан автомобиль Range Rover Vogue 2004 года, который в свое время принадлежал королеве Великобритании - Елизавете II.
Стоимость лота составляет 50 тысяч фунтов, или около 7 миллионов рублей по текущему курсу. Аукцион будет проведен Iconic Auctioneers.
За 18 лет своего существования автомобиль, прошел более 175 тысяч километров. Елизавета II использовала этот Range Rover, когда она приезжала в Балморал - шотландский замок, где она умерла, и Виндзорский замок в Англии.
Интересно отметить, что автомобиль был специально улучшен для нужд королевы. Например, между задними сиденьями и багажником была установлена сетчатая перегородка, чтобы корги Елизаветы II не отвлекали водителя и пассажиров. Капот автомобиля имеет небольшое отверстие, специально оставленное для того, чтобы разместить талисман монарха - фигурку лабрадора. К тому же, в решетку радиатора автомобиля были интегрированы огни, используемые для идентификации.
Аукцион этого автомобиля состоится в середине ноября в Национальном выставочном центре в Бирмингеме.
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