Бывшую дачу Брежнева превратят в туристический комплекс

Дачу Леонида Брежнева, заброшенную с конца 70-х годов прошлого века, планируется возродить в Предгорном округе Ставропольского края и превратить в туристический комплекс.

Информацию об этом официально подтвердили в пресс-службе губернатора региона Владимира Владимирова.

В прошлом объект хорошо функционировал и использовался в целях, соответствующих его назначению еще 50 лет назад. В начале 90-х годов дачу генсека ЦК КПСС планировали превратить в санаторий, однако эта идея так и не была реализована. Теперь же удалось найти частного инвестора, готового вложить средства в даннный проект.

Сама дача находится в станице Бекешевской, недалеко от границы Ставрополья с Карачаево-Черкесской Республикой, между Кисловодском и Черкесском. По информации пресс-службы губернатора региона, работы на территории объекта уже начались.

Предварительно предусматривается строительство отелей с бассейнами, а также бассейна с источниками термальных вод, а также конюшни и пасеки. Планируется завершить работы в 2026 году.