Смешарики превратятся в живых людей в новом фильме

По случаю 20-летия известного анимационного сериала Смешарики, его создатели решили порадовать поклонников новым проектом.
В рамках этой идеи был написан первый сценарий, которой был написан известным писателем Сергеем Лукьяненко, автором "Ночного Дозора".
Сюжет фильма разворачивается в будущем, где мультсериал Смешарики существует лишь как симуляция, в которую погружается экипаж космического корабля на протяжении анабиоза. Ожидается, что популярные персонажи будут оживлены на экране благодаря известным российским актерам. Официальный выход приключенческой комедии под названием "Космическая экскурсия" запланирован на 2026 год.
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