Названы самые дорогие путевки приобретенные россиянами в октябре

Согласно информации от сервиса путешествий OneTwoTrip, самые дорогие путевки, приобретенные в прошлом октябре были куплены в Дубай и Сингапур.

На первом месте списка находится отдых в Дубае на сумму 2,138 млн рублей. Он включал проживание в пятизвездочной гостинице в Дубае без питания на протяжении 15 дней для двух взрослых.

Второе место занимают путешественники, проведшие 21 день в пятизвездочном отеле в Сингапуре и заплатившие 1,071 млн рублей.

На третьей строчке находится отдых россиянина в лондонской четырехзвездочной гостинице продолжительностью 23 дня за 770 тыс рублей.

Семья из двух взрослых и ребенка потратила значительную сумму на отдых на Мальдивах: девять дней в пятизвездочной гостинице с завтраками обошлись в 745 тыс рублей. Компания из трех туристов заплатила 715 тыс рублей за четыре дня отдыха на сейшельском острове Маэ в пятизвездочной гостинице.

Оказалось, что стоимость бронирования в России ниже, чем за рубежом. Максимальная сумма в размере 675 тыс рублей была потрачена на проживание двух путешественников в пятизвездочной гостинице Санкт-Петербурга с трехразовым питанием на протяжении 23 дней.

На втором месте оказался отдых в Адлере: двое взрослых провели шесть дней в отеле категории пять звезд с завтраками и заплатили 381,6 тыс рублей.

На третьем месте находится заказ на сумму 336 тыс рублей в Москве, где компания из четырех путешественников проживала в пятизвездочной гостинице на протяжении семи дней.