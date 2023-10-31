Названы самые дорогие путевки приобретенные россиянами в октябре

Согласно информации от сервиса путешествий OneTwoTrip, самые дорогие путевки, приобретенные в прошлом октябре были куплены в Дубай и Сингапур.
На первом месте списка находится отдых в Дубае на сумму 2,138 млн рублей. Он включал проживание в пятизвездочной гостинице в Дубае без питания на протяжении 15 дней для двух взрослых.
Второе место занимают путешественники, проведшие 21 день в пятизвездочном отеле в Сингапуре и заплатившие 1,071 млн рублей.
На третьей строчке находится отдых россиянина в лондонской четырехзвездочной гостинице продолжительностью 23 дня за 770 тыс рублей.
Семья из двух взрослых и ребенка потратила значительную сумму на отдых на Мальдивах: девять дней в пятизвездочной гостинице с завтраками обошлись в 745 тыс рублей. Компания из трех туристов заплатила 715 тыс рублей за четыре дня отдыха на сейшельском острове Маэ в пятизвездочной гостинице.
Оказалось, что стоимость бронирования в России ниже, чем за рубежом. Максимальная сумма в размере 675 тыс рублей была потрачена на проживание двух путешественников в пятизвездочной гостинице Санкт-Петербурга с трехразовым питанием на протяжении 23 дней.
На втором месте оказался отдых в Адлере: двое взрослых провели шесть дней в отеле категории пять звезд с завтраками и заплатили 381,6 тыс рублей.
На третьем месте находится заказ на сумму 336 тыс рублей в Москве, где компания из четырех путешественников проживала в пятизвездочной гостинице на протяжении семи дней.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.