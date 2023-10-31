В Нижневартовске стоматолога уволили из-за флагов Израиля на полу

Врача Хизри К., работавшего в нижневартовской стоматологии Кристалл, был уволен после скандала с израильскими флагами, которые он якобы в шутку приклеил на пол медицинского учреждения. Об этом сообщает агентство URA.RU со ссылкой на представителей клиники.

Представители стоматологии подтвердили увольнение Хизри К., но не раскрыли точную причину. Однако они заявили, что любые подобные ситуации пресекаются как в их клинике, так и в других местах.

Инцидент с израильскими флагами на полу стоматологической клиники Кристалл вызвал скандал в Нижневартовске (ХМАО). В первоначальном заявлении представители клиники отрицали участие врача-терапевта Хизри в этом происшествии.