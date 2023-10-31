У новорожденной панды из Московского зоопарка появилась своя страница в соцсети

Страница, посвященная новорожденной панде, появилась в социальной сети ВКонтакте.

Ведение аккаунта доверено сотрудникам Московского зоопарка, которые делятся с подписчиками историями из жизни панды. Каждая публикация на странице рассказывает новые наблюдения, а также демонстрирует новые фотографии.

Особый интерес вызывает забота специального специалиста из Китая, известного под именем «дядя Ву Кай». Он сопровождал период беременности и родов, а теперь смотрит за ростом и здоровьем животного.

Пока не было придумано имя для новорожденной, подписчики предлагают свои варианты.

Сейчас за ее жизнью можно наблюдать только на странице в соцсети, вольер для посетителей остается временно закрытым.