Трое россиян уже год живут в аэропорту Южной Кореи

Три года назад три российских гражданина, бежавших от мобилизации, оказались в аэропорту Инчхон в Южной Корее, с тех пор они там и проживают.

Они обратились с просьбой о предоставлении статуса беженцев, но до сих пор их дело не рассмотрено.

Тем временем, комиссия по правам человека в Корее рекомендовала администрации аэропорта улучшить условия проживания этих лиц: обеспечить регулярное питание, гарантировать физические тренировки и медицинскую помощь.