Россиянку незаконно выдали замуж за африканца

Стало известно, что жительница Красносельского района Санкт-Петербурга и гражданин африканской страны заключили брак без согласия самой женщины.

Отчет прокуратуры Санкт-Петербурга указывает, что брак был заключен на основе паспорта, который женщина потеряла неделей ранее. Женщина не успела получить новый документ к моменту незаконного бракосочетания. Она не была знакома с "супругом", который стремился получить российское гражданство. Исковое заявление о недействительности брака было подано в суд.