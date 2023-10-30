75-летняя итальянка выселила своих 40-летних сыновей

75-летняя жительница итальянского города Павии, решила выселить из своего дома двух взрослых сыновей.

Ее старшему сыну 45 лет, а младшему – 42. Причина, которая привела к этому конфликту такова. Взрослые сыновья не желали съезжать, игнорировали домашние обязанности и не вносили никакого вклада в семейный бюджет, несмотря на наличие работы у обоих мужчин.

Женщина была вынуждена обратиться в суд, который встал на сторону престарелой матери. Суд постановил, что сыновья уже достаточно взрослые, чтобы жить отдельно и обеспечивать себя. Они должны покинуть дом матери к 18 декабря.