В России могут запретить передвижение на электросамокатах по тротуарам

Автоэксперт Игорь Моржаретто высказал свою точку зрения относительно движения электросамокатов по тротуарам. Он убежден, что такой вид транспорта следует полностью запретить на пешеходных дорожках. Игорь предлагает создать специальные дорожки для электросамокатов, которые бы обходили пешеходные зоны.

- Я убежден, что комфортное движение пешеходов и электросамокатов невозможно в одном пространстве, поэтому электросамокаты не должны существовать на тротуарах. Нам нужна специальная инфраструктура, подобная велосипедным дорожкам. Важно проактивно развивать инфраструктуру для электросамокатов, но не за счет потенциальной опасности для пешеходов. Пусть каждый вид транспорта занимает свою нишу и функционирует без ущерба для остальных участников дорожного движения, - заявил Моржаретто